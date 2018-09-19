"Сама виновата": актриса Кристина Ануфриева презрительно отозвалась о поведении Собчак

Российская знаменитость Кристина Ануфриева презрительно отреагировала на измену Ксении Собчак. Она, как и многие звезды шоу-бизнеса, полагает, что звезда специально сама провоцирует многочисленные скандалы, и при этом жалуется на чрезмерное внимание по отношению к себе.

Актриса в открытую заявляет о том, что известие о распущенном поведении Собчак ее огорчает, а сама женщина не является хорошим примером для подражания. Кристина Ануфриева убеждена в том, что Ксюше следует более серьезно подходить к своей жизни, поскольку человеку такого статуса, как у Ксении, стоит вести себя менее провокационно. По словам актрисы, если Собчак будет следовать данным советам, то скандалы вокруг ее жизни развеются сами собой. Больше всего актриса негодует по поводу того, что Собчак изменила мужу, а затем решила все это выставить на всеобщее обозрение.

Также стоит отметить тот факт, что ранее скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение по поводу измен Ксении Собчак. Блогерша опубликовала пост, который получил название «Унижение». Лена Миро решительно настроена на разрыв отношений между супругами, а потому советовала Виторгану найти себе другую женщину, которая была бы более порядочной и верной, чем его прежняя любовь. По мнению скандальной знаменитости, любая женщина была бы красивее и лучше «падшей» Собчак. При этом Миро отметила, что она не намерена жалеть Виторгана, а ему следовало бы учиться на своих ошибках. Также Миро называет Собчак «лошадью, кобылой и полигамным животным».