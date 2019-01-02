"Золотая молодежь": Пугачева преподнесла дочери Жасмин дорогие подарки

Дочь певицы Жасмин отмечала свой седьмой день рождения и принимала поздравления, в том числе, и от Примадонны. Однако фанатов больше побеспокоила прическа Пугачевой: "Дети не испугались?"

В качестве почетного гостя на празднике присутствовала Алла Борисовна Пугачева. Сообщается, что певица не скупилась на подарки. Как рассказала мать именинницы, Примадонна преподнесла Маргарите дорогостоящее постельное белье, халат после душа, а также «очаровательные подушечки».

По словам Жасмин, Пугачева всегда умеет приятно удивлять подарками. Более того, она всегда подходит к их выбору с полной ответственностью, тщательно отбрасывая не подходящие варианты. Поэтому все презенты от Аллы Борисовны, как указывает мать именинницы, всегда особо ценны во всех смыслах. Самое главное, что подарки от Пугачевой преподносятся с любовью и от всей души.

Фанаты поздравили девочку с днем рождения и пожелали ей всего самого замечательного. «Такие милые детки», «Супер, красотули все», «Самое главное, что подарок от бабушки Аллы был дорогой, вы правильно подметили, это важно!!!», «Золотая молодежь», - восхищаются поклонники. Однако некоторых больше привлекла прическа Примадонны. «Что за копна на голове у Аллы? Прическа «я упала с самосвала тормозила головой», - комментируют пользователи.

Жасмин поблагодарила всех друзей и родных, кто смог разделить с ними этот замечательный праздник. Теперь певице самой предстоит нелегкое дело. В апреле именинницей станет сама Алла Пугачева, поэтому Жасмин нужно будет придумать подходящий подарок для Примадонны.