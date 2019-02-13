«Тилль разбил ей сердце»: Лобода скучает по бросившему ее солисту Rammstein

Певица представила клип на песню Instadrama, в котором она «остается друзьями» со своим возлюбленным. По мнению фанатов, Светлана Лобода посвятила песню Тиллю Линдеманну, с которым она якобы рассталась.

«Не разбивай мне сердце больше», - написала Лобода под роликом, в котором показаны моменты съемок ее клипа. По сюжету, у певицы разбивается сердце, после чего врач пытается ее вылечить. Вместо сердца он дает Лободе «лайк» из Instagram. по мнению фанатов, певица глубоко переживает из-за проблем в личной жизни, поэтому так чувственно сыграла в клипе.

«Это Тилль разбил ей сердце», - написали поклонники Светланы Лободы и отметили, что певица напрасно скрывает ото всех свою личную трагедию. Якобы, она скучает по бросившему ее солисту Rammstein, поэтому старается выразить свои чувства в песне.

По словам комментаторов, Светлана Лобода является хорошей певицей, но вот актрисой ей быть не всегда удается. После слухом о романе с актером, который сыграл ее любовника в новом клипе, фанаты стали замечать, что Лобода уже не может скрыть грусть. Пользователи считают, что сначала певица не переживала из-за разрыва с Тиллем Линдеманном, но теперь ей очень больно. По слухам, от немецкого музыканта Лобода родила дочь, которую она назвала Тильдой. Был ли у нее роман с Линдеманном и кто является отцом маленькой Тильды – до сих пор наверняка не известно.