Променял русалку на семью: Николаев восхитил фанатов трогательным снимком с дочкой

Сегодня, 15:03 \\ Шоу-бизнес

С рождением второй дочери Игорь Николаев превратился в идеального семьянина.

 В последнее время в соцсетях известного композитора Игоря Николаева всё чаще появляются семейные фотографии. Музыкант не скрывает большую любовь к младшей дочери Веронике, более того Николаев не перестаёт утверждать, что втрое отцовство изменило былого хулигана и выпивоху. Как рассказывают близкие Игоря, после рождения малышки музыкант не только остепенился, но и стал спокойнее, мягче и даже сентиментальнее. Так, последней публикацией в соцсетях Николаев восхитил фанатов трогательным снимком.

Артист опубликовал в аккаунте Instagrаm совместную фотографию, где изображает с Вероникой злых акул из популярной детской песни. В комментарии к публикации Николаев поделился, что поёт с дочкой песню про акул круглые сутки, называя себя «папой-шарк», а дочку — «бэйби-шарк» по известному мотиву. Судя по всему, с годами экс-хулигану пришлось променять русалку из легендарной песни на семью.

Стоит отметить, фанаты не только оценили такой милый пост Николаева, но и признались, что так-же знают мотив песни про семью акул: «О да!!! Акуленок я туруруру это на все! Она играет на всех цифровых носителях у нас а так же на ночь вместо колыбельной», «О нам тоже песня эта нравится, дочка ещё и руками старается выполнить движения из этой песни».

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Автор - Лера Тихомирова
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