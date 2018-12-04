"Одно свидание - одно поесть": Самбурская рассказала, как встречалась с мужчинами ради еды

Известная актриса призналась, что еще до популярности бралась за любую работу, однако, все деньги уходили на съем жилья. Поэтому приходилось выкручиваться, чтобы не остаться голодной.

Актриса сериала «Универ», светская львица Настасья Самбурская не всегда была успешной и могла обходиться без финансовой помощи. На заре своей карьеры девушка зарабатывала деньги, работая администратором в казино. Однако все деньги, которые ей платили, уходили на квартиру. Об этом девушка откровенно рассказала в новом выпуске программы «А поговорить?».

Самбурская призналась, что сводить концы с концами как-то нужно было. При этом она понимала, что вполне симпатичная и обаятельная девушка. Актриса зарегистрировалась на сайте знакомств. А мужчины стали приглашать ее на свидания. Именно так она и справлялась с недостатком провизии. ««Пойдем поедим? Пойдем. Одно свидание — одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было», - рассказывает Настасья. Однако девушка заявила, что дальше простого ужина отношения не заходили.

Кроме того, Настасья призналась, что в настоящий момент совсем не поддерживает отношения с родителями. Она рассказала, что в детстве была обделена любовью семьи, поэтому сейчас платит им той же монетой. По ее словам, родители – последние люди на Земле, которым она позвонит, чтобы обратиться за помощью. Всё, что ей нужно, чтобы семья ее не трогала.

Несмотря на большие проблемы ей удалось добиться своего. Вскоре она начала сниматься в кино и получать свои первые гонорары, которые позволили Самбурской привести свою жизнь в порядок.