Елена Малышева поделилась воспоминаниями о смертельной болезни отца

Самый популярный эксперт по здоровью на российском телевидении Елена Малышева поделилась в интервью подробностями тяжелого для нее времени, когда болел ее отец Василий Шабунин.

Елена Малышева поделилась тяжелыми воспоминаниями о смертельной болезни отца, давая интервью рэперу Басте в его YouTube-программе «Gazlive». Оказалось, что отец Малышевой, некогда исполняющий обязанности главврача больницы в Кемерово, закончил свою жизнь, страдая болезнью Альцгеймера.

Елена Малышева известна каждому зрителю в России благодаря своим советам для сохранения здоровья в программах «Здоровье» и «Жить здорово!». Всегда позитивная и подбадривающая россиян Малышева, как выяснилось, однажды переживала нелегкое время. Ее отец был смертельно болен, со временем он даже перестал ориентироваться среди большого количества людей. Малыша рассказала, как в 2005 году ей пришлось забирать отца из отделения вневедомственной охраны, так как отец не смог вызвать такси.

Телеведущая рассказала Басте, что не считает эвтаназию единственным выходом при смертельной болезни близкого человека. Малышева считает, что присутствие отца было важно для нее, чтобы он мог обнять ее, даже если не мог узнать в ней свою дочь из-за болезни. «Есть люди, которым вы просто нужны», - рассказывает Малышева о смертельной болезни отца. Она добавила, что воспоминания о смертельной болезни даются ей тяжело. Именно отец, будучи врачом, привил Елене Малышевой интерес к медицине.

Также, Елена Малышева рассказала в беседе с Бастой, что рэп не связан с психическими отклонениями, так как для его написания необходима сложная работа мозга.