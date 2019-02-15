Елена Малышева поделилась воспоминаниями о смертельной болезни отца

Сегодня, 14:06 \\ Шоу-бизнес

Самый популярный эксперт по здоровью на российском телевидении Елена Малышева поделилась в интервью подробностями тяжелого для нее времени, когда болел ее отец Василий Шабунин.

 Елена Малышева поделилась тяжелыми воспоминаниями о смертельной болезни отца, давая интервью рэперу Басте в его YouTube-программе «Gazlive». Оказалось, что отец Малышевой, некогда исполняющий обязанности главврача больницы в Кемерово, закончил свою жизнь, страдая болезнью Альцгеймера.

Елена Малышева известна каждому зрителю в России благодаря своим советам для сохранения здоровья в программах «Здоровье» и «Жить здорово!». Всегда позитивная и подбадривающая россиян Малышева, как выяснилось, однажды переживала нелегкое время. Ее отец был смертельно болен, со временем он даже перестал ориентироваться среди большого количества людей. Малыша рассказала, как в 2005 году ей пришлось забирать отца из отделения вневедомственной охраны, так как отец не смог вызвать такси.

 Телеведущая рассказала Басте, что не считает эвтаназию единственным выходом при смертельной болезни близкого человека. Малышева считает, что присутствие отца было важно для нее, чтобы он мог обнять ее, даже если не мог узнать в ней свою дочь из-за болезни. «Есть люди, которым вы просто нужны», - рассказывает Малышева о смертельной болезни отца. Она добавила, что воспоминания о смертельной болезни даются ей тяжело. Именно отец, будучи врачом, привил Елене Малышевой интерес к медицине.

Также, Елена Малышева рассказала в беседе с Бастой, что рэп не связан с психическими отклонениями, так как для его написания необходима сложная работа мозга.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности скандал все-таки привел к вскрытию тела.

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

"Я не понимаю, что происходит": Татьяна Буланова шокирована смертью Сергея Захарова

 Российская исполнительница всего несколько месяцев назад сотрудничала вместе со...

Ученые показали на видео, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды

 То, какие именно сперматозоиды оплодотворят яйцеклетку, крайне важно, ведь их качество...

Младший сын Елены Малышевой не может найти себе жену

 Ведущая телепередачи "Жить здорово" рассказала, что 29-летний Василий стал успешным...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ