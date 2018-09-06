Телеведущая поделилась со своими подписчиками самым сокровенным – подробностями потери близкого человека. Боня многие годы винила себя за невнимательность по отношению к маленькому брату.

Виктория Боня считала себя виноватой в гибели годовалого брата на протяжении 10 лет. Об этом она рассказала в прямом эфире в микроблоге Instаgram. Мальчик перелез через балкон 6-го этажа, а Боня не смогла его остановить.

Однажды, когда Виктории было 12 лет, она вместе с сестрой вернулась домой из лагеря. Будучи уставшими, девочки не захотели идти на прогулку с малышом, спускать тяжелую коляску с 6-го этажа было трудно. Тогда Боня принесла годовалого брата матери, которая на тот момент спала. Малыш в свой 1 год только-только учился ходить, ему удалось дойти до балкона, перелезть через него и погибнуть. Как рассказывает Виктория Боня, она 10 лет считала себя виноватой в гибели годовалого брата. Мальчик умер не мгновенно, но до приезда медиков не дожил.

Как рассказала заплаканная Виктория Боня, груз вины мучил ее 10 лет, однако к профессиональной помощи она не обратилась. Принять ситуацию ей помогла исповедь в церкви. Теперь Виктория Боня после трагедии с годовалым братом изо всех сил старается быть внимательной к своей дочери Анджелине, которую она родила от Алекса Смерфита, миллиардера из Ирландии.

Ранее Виктория Боня делилась с подписчиками тем, что хочет добавить к своему весу еще несколько килограммов, однако ей это не удается.