Ван Дамм виноват: Волочкова рассказала, из-за кого фанаты терпят её вечные шпагаты

После очередного недалекого поста Волоковой стало понятно, откуда у неё такая любовь публиковать свои шпагаты.

Анастасия Волочкова, балерина сети Instagram, уже мало чем может удивить привередливого подписчика. Чего только не было на её аккаунте, каких только фотографий звезда не выкладывала. Однако больше всего и «хейтеров» и фанатов раздражают фотографии шпагата Волочковой, который изрядно пиарится самой балериной.

Вот и в новой публикации прима не гнушается сесть на шпагат на бутылки с водой. «Прима на пенсии» рассказала: «Смотрели мы с моим любимым фильм с главным героем Ван Дамм.. Впечатлил. Как и шпагат героя. Ван Дамм его показывал в самых неожиданных местах. А поскольку шпагат Волочковой это уже фишка, я подумала, что нужно сделать его незамедлительно…фору шпагату Ван Дамма я дать могу!»

Как выяснили подписчики балерины, в её вечных шпагатах виноват Ван Дамм. Видимо, сейчас подписчики звезды терпят это безобразие у неё на странице в Instagram именно по вине былой легенды. Вероятно, Волочкова влюбилась в этот образ с кино ещё будучи молодой девушкой, и с тех пор не может расстаться с привычкой садиться на шпагат.