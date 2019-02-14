Дана Борисова прокомментировала слухи о драке с 11-летней дочерью

14 февраля стало известно о том, что Полина Аксенова ударила свою мать Дану Борисову за то, что та лишила ее карманных денег и ограничила ей выход в социальные сети. Теперь дочь телеведущей снова живет с отцом, а сама Борисова пытается наладить контакт с наследницей.

Отношения Даны Борисовой и Полины Аксеновой часто складываются непросто. Дочь телезвезды не сразу захотела с ней жить после того, как Борисова прошла реабилитацию. Долгое время знаменитость налаживала отношения с Полиной Аксеновой, потом ей удалось забрать дочь к себе домой. Совсем недавно Борисова жаловалась, что дочь стала плохо себя вести. Девочка начала употреблять нецензурные высказывания, а теперь еще и ударила мать.

По слухам, Полина Аксенова ударила Дану Борисову ногой. После этого девочка отправилась к своему отцу и снова решила жить с ним. Слухи о драке с 11-летней дочерью прокомментировала сама Дана Борисова. Она заявила, что инцидент был немного преувеличен. Сейчас ее дочь действительно живет со своим отцом.

По словам Даны Борисовой, она не вызывала полицию, когда ее дочь нанесла ей удар. Телезвезда не считает правильным привлекать правоохранителей в семейные конфликты. Пока что дочь Борисовой живет у отца. Вчера они вместе пообедали. Сама Борисова решила худеть и пила детокс-воду, а для дочери она заказала бургер.

В Stories своего Instagram она показала фрагмент встречи с Полиной Аксеновой, а спустя несколько часов призналась, что очень скучает по дочери. Сама Полина Аксенова, по всей видимости, в сложившейся ситуации ничего страшного не видит. Несколько дней назад в комментариях под своими фото она писала, что обижена на мать. Пользователи пытаются вразумить девочку и объяснить ей, что ссориться с матерью не стоит, так как она является самым близким и родным человеком.