«Жизнь одинокой мамы»: Хлои Кардашьян бросила Тристана Томпсона

Звезда утверждает, что ушла от Тристана «навсегда».

Интересно для фанатов пары то, что Хлои Кардашьян решилась на расставание только через 10 месяцев после того, как звезду НБА Тристана Томпсона разоблачили за измену своей беременной девушке.

Недавно Хлои переехала обратно в Лос-Анджелес, чтобы стать ближе с семьей и друзьями. Как Хлоя сказала родным, её жизнь похожа на странствие «одинокой мамы». Теперь, кажется, Хлои Кардашьян решилась бросить Тристана Томпсон.

Близкий друг семьи сообщает, что пара рассталась «окончательно». Но для многих это не стало неожиданностью, так как многие фанаты семьи Кардашьян отметили странный переезд Хлои в Лос-Анджелес с дочерью Тру. В то время, как с Тристаном сестру Кардашьян не видели с середины января. Тристан не был рядом с Хлоей даже в субботу, когда праздновался первый день рождения племянницы Сторми Вебстер на вечеринке в Лос-Анджелесе.

И в День святого Валентина Хлои была со своей маленькой дочерью, а не с возлюбленным. Сестры Кардашьян бок о бок переживают все трудности жизни, однако это не уберегло Хлою от депрессии, когда Тристан изменил ей всего за несколько дней до того, как она родила их дочь, теперь уже 10-месячную девочку Тру.