"Люди не меняются": жена Марата Башарова объявила о расставании с актером

Елизавета Шевыркова впервые отважилась на публичное откровение и призналась, что другого выхода, кроме как прекратить отношения с Башаровым, она не видит. Фанаты поддержали девушку и заявили, что люди не меняются.

Слухи о том, что Марат Башаров не изменился и продолжает избивать свою вторую супругу, обсуждались в СМИ и среди известных публичных личностей уже долгое время. Однако жена телеведущего всё отрицала и заявляла, что в их жизни царит мир и спокойствие. Однако теперь и ее терпение не выдержало. Елизавета опубликовала в своем профиле откровенное признание, где рассказала фанатам о своем решении.

К записи она прикрепила подходящую картинку, на которой изображена избитая девушка. В своем посте супруга Башарова призналась, что ей очень тяжело далось данное решение. Она чувствует боль и разочарование. «Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...» - пишет Шевыркова. Она призналась, действительно была уверена, что «любовь может всё изменить, исправить, излечить». Кроме того, Елизавета отметила, что также предполагала, что ребенок окажет положительное влияние. Однако ничего из этого не помогло. Жена актера призналась, что раньше не хватало сил уйти, поскольку она «полюбила совсем другую сторону человека». Шевыркова полагала, что Башаров найдет в себе мужество прокомментировать слухи об избиении, но он сделал вид, будто ничего не было.

Пользователи очень быстро отреагировали на сообщение супруги Марата, где она объявила о расставании. Все сразу же принялись оказывать ей поддержку, хоть и на словах. Поклонники заверили, что у девушки все скоро наладится, а также подчеркнули, что принятое решение действительно является единственно верным. «Вы приняли верное решение, люди не меняются и Марат тому подтвержденье», «Верный выбор, сейчас вы вздохнете свободно и успокоитесь.. Только не разрешайте этому мужчине снова вернуться в вашу жизнь», - комментируют подписчики.

Елизавета выразила надежду, что им с супругом удастся сохранить дружеские и теплые отношения ради всего хорошего, что было между ними, а главное, ради их маленького сына Марселя.