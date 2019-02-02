Ксения Собчак устроила кастинг для женихов после «каминг-аута» мужа

Скандал с дракой Виторгана и Богомолова пошел на пользу популярности Ксении Собчак. Она запустила шоу «Осторожно, Собчак», на которое приглашает известных и привлекательных мужчин, исключением стала лишь Настя Рыбка, но и она была приглашена с Алексом Лесли.

Ксения Собчак выпустила уже 3 выпуска своего нового шоу. В первом она общалась с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым. Затем она пригласила в свою студию Алекса Лесли и Настю Рыбку, которых не так давно выпустили из тюрьмы в Таиланде и они прибыли в Россию. А в недавнем эпизоде «Осторожно, Собчак» ведущая выясняла, кто же смешнее – Михаил Галустян или Семен Слепаков.

В своем Instagram Собчак показала снимок со Слепаковым, сделанный в автомобиле. Комментаторы сразу же отметили, что после «каминг-аута» мужа Максима Виторгана телеведущая стала пользоваться вниманием у мужчин. Более того, фанаты считают, что Собчак устроила на своем шоу кастинг для женихов.

Якобы, Ксения Собчак понимает, что с Виторганом, который публично пошутил о своей нетрадиционной ориентации, она уже не будет вместе. Поэтому звезда активно ищет нового возлюбленного, пользуясь своей популярностью и возможностью «пропиарить» будущего бойфренда в своем шоу.

Комментаторы пишут, что рядом со Слепаковым, как и с другими мужчинами, Собчак выглядит счастливой и привлекательной. По словам фанатов, звезда устала от безуспешного поиска нового любовника, поэтому решила пойти «по стопам» Бузовой, которая уже во второй раз будет искать свою любовь на шоу «Замуж за Бузову». Собак же, считают комментаторы, выбрала для этого свой личный проект на YouTube.

Максим Виторган, ранее сделавший «каминг-аут» под снимком российского актера, ситуацию с Ксенией Собчак пока что не комментирует. Пользователи призывают его одуматься и не терять супругу из-за ссор, так как у них есть общий сын и вместе они смотрелись весьма гармонично.