Постаревшая Нюша поделилась с поклонниками милым фото с дочерью

28-летняя певица Нюша, не так давно ставшая мамой, решила поделиться с поклонниками фотографией своей дочурки. Фотоснимок был опубликован звездой шоу-бизнеса в ее Instagram-аккаунте.

Правда, разглядеть лицо девочки не представляется возможным, поскольку Нюша спрятала ее в коляске. В описании к данному фотоснимку Нюша пожелала подписчикам хорошего дня, отметив, что они решили выйти на прогулку. В ответ на пожелания певицы поклонники усыпали Нюшу комплиментами, также пожелали ей и ее семье всего самого наилучшего.

Правда, нельзя отрицать и тот факт, что нашлись и не очень положительные комментарии. Некоторые пользователи Сети сделали акцент на том, что звезда шоу-бизнеса на данный момент времени выглядит не очень хорошо и значительно постарела. Подписчики начали рассуждать о том, что причиной могли послужить косметические процедуры, а также пристрастие к макияжу, некоторые предположили, что певица просто очень мало отдыхает.

Кстати говоря, певица периодически делится фотографиями своей маленькой девочки, но при этом всегда закрывает ее лицо стикерами так, что разглядеть его нельзя. В начале декабря знаменитость опубликовала фото, на котором видно, как они с дочерью лежат в кровати и смотрят друг на друга. Лица девочки не видно, вместо него помещается большое красное сердце, а сама певица с любовью смотрит на свое маленькое чадо.

А чуть позднее Нюша опубликовала видео, под которым оставила не многозначный комментарий «Я мама», на ролике видно, как певица делает массаж ножек своей дочери и улыбается, что-то приговаривая. Нетрудно заметить, что ей безумно нравится проводить время вместе со своим ребенком. Подписчики же отметили, что знаменитости роль матери очень идет.