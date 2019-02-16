«Она старенькая»: как Юрий Лоза отреагировал на слова актрисы Роговцевой

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Юрий Лоза отличился очередным комментарием на чужие слова. На этот раз под удар его языка попала актриса Роговцева, высказавшаяся в пользу Украины.

Более известный словом, нежели делом некогда популярный музыкант и исполнитель Юрий Лоза раскритиковал актрису Роговцеву. Звезда советского экрана призывала украинцев «изолироваться» от россиян, так как их «невозможно переучить».

Известная советскому зрителю по роли в фильме «Вечный зов» советско-украинская актриса Ада Роговцева выступила на днях с словами, в которых заявляла, что российских граждан приучили воспринимать украинцев как вымышленную нацию с вымышленным языком, а советское руководство насаждало мысль о том, что украинцы являются братским, а не отдельным от русских, народом. В конце своей речи Роговцева призывала Украину изолироваться от россиян, так как россиян невозможно переучить. Это заявление бывшей звезды советского экрана, активно дружащей с нынешними украинскими властями, вызвало бурное обсуждение в медиа и социальных сетях.

К обсуждению подключился и известный некогда деятель музыкальной сцены СССР Юрий Лоза. В своём комментарии к новости Юрий Лоза указал, что Роговцева уже весьма стара (ей 81 год) и что её слова не стоит воспринимать всерьёз: «она старенькая» и «ей надо отдохнуть». Так попытался подвести свой итог сказанному актрисой Юрий Лоза.

Юрий Лоза никогда не отличался изяществом и вежливостью суждений. Ранее объектами его едкой и язвительной, порой за гранью хамства, критики становились различные культурные события и деятели шоу-бизнеса. И в этот раз певец остался верен себе, выставив Роговцеву заговорившейся старухой.

Непростые российско-украинские отношения ещё долго будут одной из самых животрепещущих тем для разговоров. Так что не стоит удивляться и тому, что по этой теме будут высказываться самые разные люди. В том числе и те, кто давно забыт публикой и те, кто способен удержаться в памяти только как комментатор чужих слов.

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