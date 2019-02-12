«У него же есть другой»: Елена Воробей отказалась ложиться в постель с Элтоном Джоном

Юмористка, которой не так давно стали приписывать роман с Евгением Петросяном, рассказала о том, хочет ли она оказаться в одной кровати с британским певцом Элтоном Джоном. Как оказалось, автор ряда хитов и обладатель внушительной коллекции солнцезащитных очков Елену Воробей не интересует.

Несколько дней назад Елена Воробей заинтриговала поклонников совместным снимком с Евгением Петросяном. Юмористка в шутку пообещала «увести» артиста, так как он является хорошим позитивным человеком, который следит за фигурой и активно занимается работой. Воробей даже шутила о том, что ее имя такое же, как у Степаненко, поэтому ее можно будет называть не Еленой, а «Е-2».

Конечно, фанаты сразу поняли, что Воробей шутит. Теперь же она рассказала о том, чтобы она сделала с волшебной палочкой, как бы отреагировала на отношения с олигархом и с кем бы ей хотелось оказаться в одной кровати.

Елена Воробей отказалась ложиться в постель с Элтоном Джоном. На вопрос о том, с кем бы юмористке хотелось лечь в одну кровать, она сразу же назвала имя британского музыканта. «У него же есть другой», - отметила Елена Воробей.

По словам юмористки, волшебную палочку она бы использовала очень ответственно. Воробей всегда бы следила, чтобы у магического объекта не «сели» батарейки. Также она прятала бы палочку в ящик, но перед этим клеила на ее стикер о том, что это не зубочистка.

Елена Воробей, несмотря на хорошие гонорары, не любит тратить много денег на одежду. Бренды и тренды юмористку мало интересуют. Она рассказала, что если бы за ней стал ухаживать олигарх, то она бы его предупредила о своей несерьезности. Также Воробей пошутила о том, что богатый человек-миллиардер должен быть готов стать после отношений с ней миллионером.