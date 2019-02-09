Свое заветное желание озвучил Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев хочет удивить Европу своим выступлением и намерен занять первое место.

Сергей Лазарев второй раз поедет покорять Евровидение. На этот раз в Тель-Авив и готовит что-то невероятное, но раскрывать всех карт не намерен. Сергей уже говорил о том, что выступление будет сенсацией и удивит многих. Его основная задача показать себя по полной программе. На российской эстраде он полностью состоялся имеет успех и огромную аудиторию фанатов. Самого детства Лазарев пробивал себе путь к успеху.

Но как говорит сам певец, сейчас он должен открыться европейской публике, а то они знают его только по выступлению на Евровидении – 2016. Сейчас у Сергея уже есть опыт в этом плане и он знает, чего ожидает от него зритель.

В этом году Сергей Лазарев намерен занять не третье, а первое место.