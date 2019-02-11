В честь знаменитого футболиста: стало известно имя новорожденного сына Лопыревой

Счастливая мать уже выкладывала в интернет снимок своего малыша. Однако сейчас стало известно, какое же имя родители подобрали для мальчика. Для многих фанатов выбор стал неожиданным.

В профиле социальной сети Instagram Виктория поделилась снимком, на котором запечатлела благодарность подруге за подарок малышу. На фотографии можно увидеть открытку, на которой написано поздравление Лопыревой и ее супруга с рождением сына. Однако на ней также указано и имя малыша. Подруга Виктории пожелала, чтобы новорожденный рос счастливым и здоровым.

По версии СМИ, Виктория дала малышу имя в честь знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. При этом новорожденный получил двойное имя Марк Лионель Игоревич Булатов. Журналисты уверены, что часть имени однозначно была дана из уважения к великому спортсмену. Известно, что Лопырева увлеклась футболом, когда стала ведущей программы «Футбольная ночь». Кроме того, Виктория является послом FIFA и активно участвует в различных международных мероприятиях футбольной организации.

Сообщается, что в настоящий момент счастливые родители вместе с новорожденным проживают в Майями, где Лопырева восстанавливается после родов. Известно, что супруги намерены провести в теплых краях ближайшие несколько месяцев, пока в России не прекратятся холода.