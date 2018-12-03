Съемки девятого эпизода звездных войн подошли к концу

«Звездные войны: Эпизод IX» закончены, как сообщает режиссер картины Джей Джей Абрамс.

Вернувшиеся Звездные войны со своей новой трилогией отсняли последний эпизод, как сообщает режиссер Джей Джей Абрамс на своей странице в Instagram. Напомним, что заключительная часть трилогии планирует свой показ на 19 декабря 2019 года.

Сюжет будет проходить спустя год после событий предыдущей части и планировалось, что основное изложение картины пойдет о принцессе Леи. Но смерть не дала осуществить эти планы, забрав актрису. Было рассмотрено перенести с помощью компьютерной графики данного персонажа. Чуть позже режиссер отказался от этого, несмотря на то, что получил разрешение родственников.

Также режиссер подчеркнул, что команда, которая занималась воссозданием этого шедевра достойна высшей похвалы.