Робби Уильямс выпустил третий том неизданных песен

В день всех влюбленных состоялась презентация неизданного нового альбома Робби Уильямса «Under The Radar Vol. 3».

Третью часть по счету своей антологии презентует певец из Великобритании Робби Уильямс. Сразу после своего дня рождения музыкант представил миру свой трети по счету альбом неизданных песен «Under The Radar Vol. 3». Здесь размещены песни, которые по каким-либо причинам не могли войти в состав ранее издаваемых пластинок, так же представлены и синглы обнародованные ранее. Встречаются треки, которым насчитывается более двадцати лет, для фанатов Робби это настоящий сюрприз познакомиться с творчеством, которое еще не слышал мир.

Так же до выхода третьего альбома было размещено множество видеорядов с акустическими треками достояния музыканта.