«На Костенко похожа»: после ссоры сестер Анну Бузову сравнили с женой Тарасова

В Сети обсуждают предполагаемую ссору сестер Анны и Ольги Бузовых. Очередной интригой стал пост Анны в соцсети Инстаграм. В комментариях подписчики сравнили девушку с женой Тарасова (бывший супруг Ольги Бузовой) и заметили, что Анна «на Костенко похожа».

Пользователи Сети с интересом обсуждают возможный конфликт, который мог произойти между сестрами Аннай и Ольгой. Наблюдательные подписчики выдвигают разные теории, главной из которых является: Ольга Бузова, возвращаясь из отпуска, оставила сестру и подруг в эконом-классе, а сама предпочла провести перелет с удобствами в бизнес-классе.

Анна заинтриговала Сеть новым постом, в котором призналась, что не любит делиться своими переживаниями публично:

«Я крайне редко пишу здесь открыто о своих переживаниях, чувствах, мыслях и проблемах...и с каждым злым и негативным комментарием, желание делиться чем-либо, к сожалению, пропадает ещё больше. Но верить в то, что добро спасёт мир я буду всегда».

Подписчики решили, что слова касаются ситуации ссоры с сестрой, о которой девушка не хочет рассказывать.

Кроме этого, пользователи Сети отметили сходство Анны с женой Дмитрия Тарасова, который раньше состоял в браке с Ольгой Бузовой. Именно тяжелое расставание с супругом привело Ольгу к карьере певицы.

«Мне одной кажется что она на Костенко похожа»;

«На жену Тарасова тут очень похожа»;

«Ой, я когда увидела фотку - подумала что это Костенко -жена Тарасова», - писали в комментариях подписчики Анны, сравнивая ее с Костенко.