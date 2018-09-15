«Весточку с того света» получила актриса Мария Шукшина

51-летняя актриса Мария Шукшина рассказала в своем Инстаграме, что получила «весточку с того света» от создателя программы «Жди меня», Сергея Кушнерева.

О «весточке с того света» Шкушина рассказала подписчикам в Инстаграме. Актриса сначала привела цитату старца Фаддея Витовницкого, которую ей когда прислал протоиерей Алексей. Строки с глубоким духовным содержанием напоминают о том, что с близкими людьми не стоит конфликтовать не только открыто, но и не допускать войны с ними даже в собственных мыслях.

Далее актриса рассказала, как накануне православного праздника Сретения Господня получила необычную весточку, а именно – «с того света». Шукшина посвятила подписчиков в историю своего сна. Марии приснились съемки программы «Жди меня», где присутствовал ее основатель – Сергей Кушнерев, который умер в возрасте 54 лет в 2017 году.

Во сне журналист и продюсер хвалил Марию за ее работу. По словам актрисы, подобные слова при жизни не часто можно было услышать от Кушнерева. Поэтому Шукшина восприняла весточку, как доброе знамение того, что она все делает правильно.

Подписчики Марии Шукшиной поблагодарили ее за пост, наполненный духовностью:

«Надо же! Вот именно сегодня мне эти слова нужны. Спасибо, Мария!»;

«Если бы знали как вы помогаете своим примером, силой духа, другим людям! Лично мне вы точно глаза открыли… Поклон вам Мария Шукшина».