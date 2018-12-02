У бывшей примы Мариинского театра к скандальному телеканалу целый перечень претензий: от посягательства на неприкосновенность личной жизни до незаконного использования снимков с несовершеннолетними.

Мария Максакова осталась вдовой 2 года назад. Тогда ее супруга депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в центре украинской столицы. После этого личная жизнь Максаковой стала тщательно обсуждаться на телевидении. Максакова сама появлялась на шоу, но иногда ее жизнь затрагивали и без ее присутствия. Результатом стало то, что Мария Максакова подает в суд на Первый канал и Дмитрия Шепелева, ведущего программы «На самом деле».

Дело в том, что Максакову якобы оклеветала мать ее погибшего мужа Людмила Николаевна. Она обвинила Максакову во лжи с беременностью, чтобы заполучить 10 млн. долларов от Вороненкова. Также, в студии программы присутствовали некий адвокат и журналист из Украины. Марию Максакову обвиняли в том, что она подстроила наркозависимость дочери Вороненкова Екатерины, а также насилие над ней в клинике.

Теперь Максакова имеет ряд претензий к Первому каналу из-за того, что прозвучало в ее адрес. Максакова побирается подать в суд, о чем свидетельствуют заявления, которые она уже подала в Следственный комитет и Роскомнадзор. Ведомства должны провести проверку и найти в программе Первого канала (в словах Дмитрия Шепелева, родственников мужа и приглашенных гостей) клевету, посягательство на неприкосновенность личной жизни и незаконное использование снимков с несовершеннолетними. Ни Первый канал, ни Дмитрий Шепелев ситуацию еще не комментировали.