Уставший Басков рассказал о желании скрыться от всех

Завидный жених Николай Басков устал от одиночества. Певец нуждается в «перезагрузке» где-нибудь в Японии или Австралии.

Уставший Николай Басков рассказал о желании скрыться от всех. Любимец публики, несмотря на свою популярность, все еще остается одиноким в свои 42 года. Так, после серьезных отношений с телеведущей Оксаной Федоровой Басков остался ни с чем, а вот «Мисс Россия» обрела свое счастье с Андреем Бородиным, сотрудником администрации президента.

Такая же история случилась у Николая Баскова и с другими пассиями. С балериной Анастасией Волочковой тоже все оказалось недолговечно. Сейчас Волочкова готовится к бракосочетанию с тайным ухажером.

Уставший Басков сетует на то, что всем его бывшим возлюбленным везет, если не со свадьбой, так с детьми. Еще одна бывшая Николая модель Виктория Лопырева не так давно стала мамой, закрутив роман с бизнесменом Игорем Булатовым.

В свете такого невезения Басков рассказал о своей усталости от всего, что происходит и о желании скрыться от всех. Певец поделился желанием отдохнуть несколько месяцев в местах, которые ему еще не доводилось видеть – в Австралии или Японии. Несмотря на усталость, Басков все же не унывает. Он верит в предсказание экстрасенса Глобы, который предрек знаменитому певцу личное счастье после 42 лет. Так что, все самое интересное у «Золотого голоса России» еще впереди.

На дне рождения Анастасии Волочковой, где Басков с трудом смог побывать, он рассказал, что мечтает встретить женщину, далекую от российского шоу-бизнеса, быть может, даже иностранку, чтобы она полюбила его за человеческие качества, а не за популярность.