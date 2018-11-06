Певица Полина Гагарина мужественно держит на руках любимого мужа во время страстного поцелуя

Недавно муж российской певицы Полины Гагариной опубликовал фото, на котором видно, как супруга держит его на руках во время страстного поцелуя. Пост можно увидеть в Instagram-аккаунте фотографа Дмитрия Исхакова, который постоянно радует подписчиков какими-то необычными снимками.

Только остается непонятным, каким же именно образом муж оказался на руках жены и как Полина Гагарина допустила такую оплошность. На фотоснимке видно, как Дмитрий держит супругу за шею и целует в губы, а Гагарина в домашних тапочках мужественно держит мужа на своих руках.

Также стоит отметить тот факт, что российский фотограф оставил комментарий под данной фотографией. Он сделал акцент на том, что вес не имеет значения, если любишь по-настоящему. К тому же он предположил, что его любовь к Полине Гагариной делает тело невыразимо легким как перышко, и заставляет парить в буквальном смысле слова. Ниже в хештегах он объяснил, как появился этот забавный кадр. Поклонники фотографа оценили тонкий юмор Исхакова.

Кроме того, Полина Гагарина показала, как отпраздновала день святого Валентина в КНР. Она опубликовала снимок, под которым написала, что кадр был сделан в Китае, а также поздравила поклонников с праздником. Фанаты оценили прекрасный образ певицы и восхитились ею в комментариях.

К тому же Полина Гагарина ищет обычных девушек, которые могли бы стать моделями для показа ее новой коллекции. Работа проводится совместно с ее любимым брендом, дизайнера Терехова. Известно, что 1 марта будут выбраны 5 победительниц, которых пригласят в Москву. Правила данного конкурса были опубликованы в Instagram-аккаунте звезды шоу-бизнеса, участие может принять девушка из любого города России, было бы желание.