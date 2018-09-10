65-летний композитор накануне вечером отметил с 56-летней супругой Ольгой День всех влюбленных.

Снимком, сделанным перед походом на романтический вечер, поделилась Ольга Крутая в своем микроблоге в Instagram. Звездная семья отметила праздник в ресторане в Майами. Помолодевший вид Игоря Крутого на фото с супругой обрадовал поклонников. Несмотря на свой возраст, Крутой выглядит похудевшим и молодым, во многом благодаря неформальному стилю в одежде. Поклонники привыкли видеть композитора в строгом костюме на сцене, однако вне эстрады помолодевший Крутой предпочитает толстовку, джинсы и бейсболку задом наперед. Его супруга Ольга тоже не отстает: на ней можно заметить молодежную джинсовую куртку.

Поклонники творчества Игоря Крутого обрадовались снимку, особенно тому, как молодо выглядят оба супруга. Подписчики Ольги оставили паре массу комплиментов и поздравлений с Днем всех влюбленных.

Ране стало известно, что Игорь Крутой преподнес своей матери щедрый подарок: теперь она владеет домом за 5 миллионов на берегу Атлантического океана.