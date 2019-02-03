Отец Децла резко отреагировал на хэйтеров, преследующих его после смерти сына

Неизвестные интернет-пользователи обрушились с оскорблениями на новую семью Александра Толмацкого, который недавно потерял сына Кирилла, более известного как Децл. Устав от гневных комментариев, продюсер обратился к недоброжелателям через Instagram.

По мнению Толмацкого-старшего, все те комментаторы, которые пишут оскорбления ему и его супруге и детям, всего лишь «мелкие ничтожества», у которых не хватает смелости написать с официального, а не левого аккаунта. «Постарайтесь не задохнуться в собственной желчи…. Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно?», - написал отец Децла. Он также поинтересовался, может, это всё является частью чьего-то заказа или же хэйтеры обладают тайными знаниями о семье Толмацкого, которые ему самому неизвестны. «Запомните!!! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить», - закончил он.

Подписчики посоветовали продюсеру не обращать внимания на хэйтеров и посоветовали ему сил, чтобы справиться с потерей сына. Некоторые также выразили надежду на то, что Децл всё-таки исполнил свою давнюю задумку и просто инсценировал смерть, а сам сейчас отдыхает где-нибудь на пляже.

Хотя отношения Кирилла Толмацкого с отцом были достаточно сложными, Александр Яковлевич был одним из первых, кто сообщил о смерти музыканта, а также трогательно обратился к сыну и попросил у него прощения.