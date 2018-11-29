"Бузова устроила разнос любимой авиакомпании": по вине "Аэрофлота" певица осталась без оборудования перед самым концертом в Сыктывкаре

Ольга Бузова раскритиковала авиакомпанию «Аэрофлот», которая «профукала» концертное оборудование певицы. Прошли всего сутки после того, как звезда получила платиновую карту, но она решила устроить разнос компании.

Из-за халатности «Аэрофлота» концерт Ольги Бузовой в Сыктывкаре оказался под угрозой срыва, поскольку из Москвы не была доставлена аппаратура, необходимая для проведения данного мероприятия. В адрес компании были направлены гневные реплики певицы, которые можно лицезреть в ее Instagram-аккаунте. Злая на ситуацию и персонал, Бузова рассказывала о том, что она осталась без оборудования, когда концертное мероприятие должно начаться.

Самым нелепым в этой ситуации оказывается то, что всего за день до этого Ольга Бузова хвасталась подписчикам платиновой картой, которую ей наконец-то удалось получить, тогда она расхваливала компанию всячески, отмечая, что летает только «Аэрофлотом». Также певица поклялась в верности этой авиакомпании, не предвидя подвоха. Другая сторона пока что воздерживается от каких-либо комментариев. Правда, несмотря на данное недоразумение, Ольга Бузова все-таки призывает поклонников прийти на ее концерт.

Также стоит отметить тот факт, что певицу в аэропорту Сыктывкара встретили фанатки. Хотя Бузова не назвала точное время прилета и прибыла в столицу Коми ночью, ее с нетерпением ожидали поклонники. Они приветствовали певицу, которая на автомобиле проехала мимо них, а Бузова помахала им из окна рукой и послала воздушные поцелуи.

Кроме того, недавно появились сведения относительно того, что Ольга Бузова тяжело заболела, вследствие чего несколько дней подряд не вставала и лечилась различными таблетками. Об этом певица написала на своей странице в Instagram, после чего у некоторых закралось подозрение, что певица решила немного полениться и "отмазаться" от предстоящих выступлений. Они аргументируют это тем, что слишком уж часто Бузова лежит больная.