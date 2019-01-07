Бывшая участница «Дом-2» также рассказала, как проходят ее первые дни после рождения сына.

Алена Рапунцель впервые показала фигуру после родов, которые состоялись 7 февраля. Звезда известного телешоу и Instagram стала мамой мальчика, имя которого все еще держится в секрете. На опубликованном фото Алена Рапунцель выглядит достаточно свежо и стройно. Как рассказала Алена в подписи к фото, восстановить фигуру ей помогает послеродовой бандаж и соблюдение диеты.

Алена Рапунцель ограничила себя в еде не только ради сохранения фигуры после родов, но и в первую очередь ради кормления малыша грудным молоком. Как известно, на период вскармливания женщине запрещены многие продукты: жирное, жареное, сладкое в большом количестве, соленое, копченое. Алена Рапунцель поделилась, что после родов из сладкого позволяет себе лишь немного печенья, а за сутки ест 4-5 раз.

Как ранее сообщалось, бывший парень Рапунцель-младшей и отец ее сына Илья Яббаров не смог остаться в стороне от такого события. Мужчина был растроган после появления сына на свет и даже покинул Сейшельские острова и свое нынешнюю девушку ради того, чтобы забрать из роддома Алену и сына. Яббаров говорил, что вряд ли они с Аленой станут снова парой после многочисленных конфликтов и его измен, однако он готов прекратить распри и воспитывать сына общими усилиями.