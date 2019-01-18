Автор хита «Незабудка» завёл ребёнка в 16 лет

Кумир молодёжи музыкант Тима Белорусских в течение четырёх лет старательно скрывал от публики 4-летнюю дочь от возлюбленной из Минска.

20-летний певец получил широкую славу благодаря хитам «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Знакомые музыканта рассказали СМИ, что молодой человек уже успел стать отцом, и произошло это, когда ему было 16 лет, а его возлюбленной 17. Девушку зовут Яна, и она, как и Тима, родом из Минска. Ребёнок у пары родился в 2015 году, девочку назвали София.

Хотя сам певец старался не выставлять свою личную жизнь на публику, Яна публикует в Instagram фотографии не только с Тимой, но и их общей дочерью, которую девушка называет София Тимофеевна. На одном из снимков музыкант запечатлён с Софией. При этом отмечается, что Яна всё же старается не афишировать отношения с Белорусских, чтобы не подвергнуться преследованиям его многочисленных фанаток. Однако она продолжает во всём поддерживать отца своего ребёнка. В то же время, появилось сообщение, якобы Яна и Тима уже не состоят в отношениях из-за измен девушки, но сам автор уточнил, что «это не точно». Правду поклонники певца вряд ли узнают, поскольку эту тему он не намерен обсуждать. В конце концов, полюбили его за музыку, а не личную жизнь.