Кэти Перри и Орландо Блум всё-таки решили сыграть свадьбу

В День святого Валентина Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри, о чём в соцсети сообщила не только сама певица, но и её мать, которая рада этому событию ни чуть не меньше дочери.

Отношения 42-летнего Блума и 34-летней Перри начались в феврале 2016 года, когда звёзды познакомились на церемонии вручения «Золотого глобуса». Несмотря на то, что в 2017 году пара на время рассталась, актёр и певица воссоединились в 2018 и всё-таки решили оформить свои отношения. Стоит отметить, что слухи об их бракосочетании появились ещё в апреле 2018 во многом благодаря самой Перри, однако официально помолвку подтвердили только сейчас.

Судя по снимкам, которые опубликовала Перри и её мать, Мэри Хадсон, всё прошло достаточно романтично. Пара устроила вечеринку, на которую Перри пришла в платье от Alessandra Rich розового цвета. В то время, как Блум со сцены сделал ей предложение и вручил кольцо, девушка стояла под аркой в форме сердца. Конечно же, певица согласилась. В Instagram Перри опубликовано только одно фото с возлюбленным, где она на фоне красных шаров демонстрирует винтажный перстень с бриллиантом. Публикацию звезда сопроводила словами «Full bloom».

И Блум, и Перри уже до этого состояли в браке. Актёр был женат на модели Миранде Керр, которая родила ему сына Флинна. Бывший супруг певицы – комик Рассел Бренд.