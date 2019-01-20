«Поживи с моим зятем»: Пугачёва по указке Галкина «зажилила» юбилей для родственников

Празднование 70-летия Аллы Пугачёвой может разбить шоу-бизнес на два лагеря.

Уже сейчас многие обсуждают приглашённых на юбилей и обойдённых вниманием Примадонны. Стало известно, что Алла Борисовна не позвала своего бывшего зятя и отца старшего внука Никиты – Владимира Преснякова-младшего. Певец пребывает в лёгком недоумении, но обещает прийти на концерт, чтобы поздравить бывшую тёщу. Возможно, Пугачёва испытывает по отношению к Владимиру застарелое недовольство, связанное разводом с Кристиной. В этой связи, фанаты переиначили строку из новой песни певицы на: «Поживи с моим зятем, а потом уж учи меня жить». Вероятно, в ближайшее время станут известны имена остальных «лишенцев», которые не только в своё время входили в ближний круг Аллы Борисовны, но и являются её родственниками. Многие подозревают, что это может усилить раскол в беспокойном мире шоу-бизнеса.

По мнению фанатов, не последнюю роль в распределении внимания к приглашённым играет Галкин. Возможно, по указке мужа, престарелая Примадонна «зажилила» юбилей для некоторых родных. При этом, сам пародист ревниво следит, чтобы вокруг супруги не наблюдалось большого скопища характерной публики, имя которой - прилипалы. Максим может рассматривать родственников, как своих конкурентов в завещании Пугачёвой, в котором он пока не упомянут.