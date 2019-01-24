«Исчезни из моей жизни»: Айза Анохина возмущена интервью Алены Водонаевой

Телеведущая и бизнесвумен Алена Водонаева в очередной раз подняла тему конфликта с Айзой Анохиной в интервью на Youtube-канале «Нежный редактор». Бывшая девушка Гуфа Айза не оставила это событие без внимания.

Несколько лет назад Алена Водонаева и Айза Анохина жестко рассорились из-за того, что Айза якобы неверно истолковала слова Водонаевой о супруге телеведущей Ксении Бородиной. Из-за услышанных сплетен Бородина вычеркнула Водонаеву из своей жизни, следом так же поступила и Анохина. Водонаева считает этот инцидент заговором против себя, о чем и рассказала в интервью.

Айза Анохина возмущена интервью Алены Водонаевой, о чем она поведала в своем микроблоге в Instagram. Блогерша оставила на своей странице большой текст-обращение в адрес бывшей подруги в довольно резкой оскорбительной форме. Она желает Алене Водонаевой всех хороших качеств, которых, по словам Анохиной, у нее нет. Айза советует Алене «решить проблему со своей головой», а также указывает на то, что Водонаева предает всех, кто ее любит. Напоследок Айза Анохина пригрозила Водонаевой открыть о ней такие факты, из-за которых ей придется уйти в монастырь, если та не перестанет врать. «Исчезни из моей жизни» - пишет Анохина. В комментариях подавляющее число подписчиков Анохиной поддерживает ее точку зрения.

В своем интервью Алена Водонаева также резко высказалась в адрес движения бодипозитив, а также поделилась подробностями своей будущей книги «Голая» о взаимоотношениях с мужчинами.