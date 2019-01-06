"Лежит среди шариков": обнаженная певица Ханна поздравила мужа с Днем всех Влюбленных фотографией в Instagram-аккаунте

Певица Ханна 14 февраля решила признаться в любви своему мужу, опубликовав в Instagram-аккаунте обнаженное фото. Певица без одежды лежит среди розовых шариков, подложив под голову руки и вытянув губы трубочкой.

Данный снимок не остался без подписи, певица Ханна начала рассуждать о том, что 14 февраля является чудесным праздником, а для звезды шоу-бизнеса он лишний раз напоминает о том, что «важно и нужно говорить близким о своей любви», а также «быть благодарным вселенной за своих любимых». В конце певица пожелала поклонникам быть любимыми, а также не упустить лишний день, когда можно сказать «люблю».

Стоит отметить тот факт, что артистка не так давно стала мамой. Но очень быстро пришла в форму, и теперь снова имеет достаточно привлекательную и подтянутую фигуру, а положение Ханны ее и обязывает к этому, не так-то просто быть у всех на виду. Кстати говоря, они до их пор держат в тайне имя ребенка, известно только то, что оно начинается на букву «А», но вариантов может быть великое множество.

Кроме того, певица Ханна опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте. В ролике звезда шоу-бизнеса делится с подписчиками, как выбрать пять бюджетных луков. Певица находится в большой просторной гардеробной комнате, где поочерёдно переодевается и демонстрирует наряды, не требующие особенных затрат. Среди прочих нарядов были брюки-клёш с высокой талией в тонкую белую полоску в сочетании с жёлтой водолазкой, клетчатая серая мини-юбка с укороченным белым свитером и тёплой меховой курткой и другие подобранные звездой наряды.