Мать-одиночка Седокова похвасталась огромными букетами роз от нового любовника

Несмотря на то, что Анна Седокова мать-одиночка, это не мешает ей оставаться красивой, сильной женщиной и получать подарки от поклонников.

Один из них, которого также называют её любовником, подарил ей несколько огромных букетов цветов, о чём свидетельствует фотография, опубликованная Анной в instagram. «Мне кажется любой думающий человек знает, как двумя нажатиями клавиш заказать розы или ромашки с доставкой. Это не сложно. Сложно когда не хочется», - поделилась Анна своими мыслями.

У Анны три ребёнка: Моника, Алина и Гектор. Первая дочь появилась в 2011 году от Максима Чернявского, вторая девочка появилась отфутболиста Валентина Белькевича, а Гектор от бизнесмена Артёма Седокова. Несмотря на сложности в воспитании детей, певица не сдаётся, оптимистично относится к жизни и верит, что сможет встретить «того самого».

«Каждый раз, когда к тебе подходит знакомиться мужчина, ты не думаешь о том, хороший ли он любовник, ты думаешь сможет ли он полюбить твоего ребёнка. Ты больше не думаешь о себе», - делится мыслью Анна. Фанаты согласились с точкой зрения певицы в комментариях, а некоторые посетовали на «избалованность» сильного пола, а также на отсутствие партнёров. Остаётся лишь гадать, кем является её новый поклонник, которого Анна не раскрывает.