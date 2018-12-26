Майли Сайрус впервые показала фотографии со свадьбы с Лиамом Хемсвортом

Торжество происходило в декабре 2018 года, однако до сих пор молодожены не спешили публиковать в сети снимки, держа интригу на протяжении нескольких месяцев.

Известная певица Майли Сайрус является кумиром многих поклонников поп-культуры. На ее страницу в социальной сети Instagram подписаны более 83 с половиной миллионов людей, и это, безусловно, очень большая цифра. Однако даже несмотря на то, что ее личной жизнью интересуется так много людей, она все равно решила сделать тайной свою свадьбу с Лиамом Хемсвортом. Более того, фотографии с радостного события она впервые показала только сейчас.

В своем профиле она опубликовала серию из шести фотографий, на которых запечатлена или одна, или со своим новоиспеченным супругом. Поклонники отметили, что на всех снимках пара выглядит очень счастливой. Также, по их мнению, после их свадьбы в мире американского шоу-бизнеса появилась новая семья, готовая бороться за статус одной из самых красивых.

Для торжества Майли Сайрус выбрала платье довольно простого кроя из атласного материала. На голове у нее не было фаты, а из украшений она надела лишь серьги с драгоценными камнями и массивные кольца.