"Романтический ужин и шампанское за 200 рублей": подруга Тимати Анастасия Решетова стала жертвой колких насмешек

Недавно модель Анастасия Решетова и подруга репера Тимати стала объектом колких и едких насмешек пользователей Сети. Причиной язвительных высказываний стала новая фотография знаменитости, опубликованная ею в социальной сети Instagram. А дело в том, что на данном снимке, на котором заснято, как Решетова режет овощи для салата, подписчики увидели нечто странное.

На кухонном столе рядом с тарелкой бутербродов с черной икрой стояло шампанское, на этикетку которого многие обратили внимание. Многие признали в знакомой бутылке шампанское марки «Santo Stefano», стоимость которого не превышает 200 рублей. Многих ужаснул такой контраст между черной икрой и дешевым алкоголем. Фанаты не заставили себя ждать, на девушку тут же обрушился просто шквал критики.

Модель Анастасию Решетову высмеяли по поводу их праздничного стола, шутки были достаточно жесткими, кто-то ехидно заметил, что с таким шампанским не стыдно и «кабачковой икрой питаться». Некоторые в открытую негодовали по поводу того, что такой алкоголь и пить даже нельзя, поскольку он полностью состоит из ароматизаторов. Правда, нашлись и то, кто предположил, что это всего лишь реклама торговой марки, поскольку «Santo Stefano» разорилась именно на рекламе, а Решетовой просто за это заплатили.

Также стоит отметить тот факт, что российская модель раскрыла подробности их с Тимати свадьбы. Анастасия сделала акцент на том, что свадьба Анастасии будет тематической, сейчас она размышляет над тем, в каком именно стиле торжество будет проходить. Остается неизвестным и то, на какой период времени намечается свадьба репера и модели.

Кроме того, День святого Валентина модель не захотела отмечать. Об этом она во всеуслышание заявила, отметив, что это все «полнейшая чушь». Поклонники же в действительности склоняются к тому, что она хоть как-то пытается оправдаться, и ее возлюбленный решил попросту не поздравлять. Анастасия Решетова начала размышлять о том, что нет смысла в этом празднике, но все ее слова прозвучали как-то убого и неискренне.