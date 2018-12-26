Пятнистый загар Хилькевич встревожил фанатов – в сети порекомендовали прятаться от солнца

Поклонники Анны Хилькевич всерьёз обеспокоены белыми пятнами, которые покрывают её лицо и тело. Они предположили, что у девушки могут быть проблемы со здоровьем.

Популярная российская актриса Анна Хилькевич продолжает делиться своими фотографиями с отдыха и подвергать шоку своих фанатов.

Недавно звезда опубликовала в своём Instagram-профиле снимок, на котором держит за руку своего мужа в стиле «follow me». Звезда шутит, что загорела настолько, что уже задумывается о поездке домой. Однако если приглядеться, можно заметить, что кожа Анны покрыта белыми пятнами, которые особенно выделяются на фоне шоколадного загара.

Поклонники всерьёз обеспокоены здоровьем девушки, которая, в свою очередь, не обращает внимания на пятнистый загар. Они рекомендуют актрисе пройти обследование у врача-дерматолога, поскольку подобный феномен может свидетельствовать о наличии, к примеру, болезни печени или нарушении в работе щитовидной железы. Кроме того, причинами возникновения светлых пятен на теле могут служить использование парфюма и некачественной солнцезащитной косметики.

Фанаты в один голос заявляют, что Хилькевич «пора домой». Возможно, они переживают за здоровье актрисы. А может, просто завидуют тёплым летним фотографиям Анны. Но, вернувшись в Москву, Анна, вероятно, долгое время не сможет похвастаться перед камерой своим шикарным загаром из-за белых пятен на лице и теле. На устранение этих пятен может уйти несколько месяцев, которые придётся провести «с мочалкой в руках».