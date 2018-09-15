"Пуговка выросла": 17-летняя Катя Старшова поделилась с поклонниками историей своей любви

Семнадцатилетняя Катя Старшова, запомнившаяся телезрителям как Пуговка из «Папиных дочек», рассказала о своем первом в жизни серьезном романе. Она долгое время держала свои отношения в тайне, но после решила поделиться с поклонниками особенностями взаимоотношений между нею и ее возлюбленным Василием.

По словам девушки, это не была любовь с первого взгляда, поскольку до этого они в паре тренировались еще четыре года. Катя и Василий ходят вместе на занятия по фигурному катанию, где они в общем-то и познакомились, спустя долгое время они поняли, что время проводить вместе хотят не только на льду, но и за его пределами.

Катя Старшова отметила, что Новый 2019 год они встретили уже в статусе «влюбленной пары». Также девушка поделилась подробностями их повседневной жизни, она рассказала о том, что в обычной жизни они предпочитают ходить в кино, любят сидеть в кафе, ребятам очень понравилось то, как украсили столицу к новогоднему торжеству, но все обойти им так и не удалось. Кстати говоря, раньше в Instagram-аккаунте Кати не раз появлялись фотографии Василия, но она не раскрывала подробностей их романа, замечая, что счастье все-таки любит тишину.

Также стоит отметить тот факт, что Катя Старшова вспомнила съемки в «Папиных дочках». По ее словам, на тот момент времени съемки в сериале она воспринимала как игру, хотя и уставала очень сильно, ведь тогда ей было только шесть лет. Со временем ощущение «игры» исчезло, а Катя решила заняться саморазвитием, она пошла на курсы актерского мастерства и танцы, что должно было ей помочь чувствовать себя на площадке несколько свободнее.

Впервые сериал "Папины дочки" был снят в 2007 году, но, спустя столько лет, поклонники Кати Старшовой и других актеров сериала надеются на продолжение увлекательной и захватывающей истории.