Катя Колисниченко сообщила, что беременна

Бывшая участница телестройки "Дом-2" никогда не позиционировала себя как примерную жену и хранительницу очага, однако после развода с первым супругом в ее жизни появился тот, что изменил ее отношение к понятию семьи.

Немного меньше месяца назад телезвезда и инстаблогер Катя Колисниченко опубликовала фотографию, на которой показала кольцо на безымянном пальце правой руки. Тогда она рассказала, что ее новый бойфренд сделал ей предложение и она, хотя и не была готова к такому повороту событий, отказать ему не смогла. По этой причине ее поклонники знали, что на 14 февраля она точно не останется одна.

Так и произошло. Вчера ближе к вечеру Колисниченко опубликовала фотографию, на которой позирует в Париже, "городе любви". Она рассказала поклонникам, что туда ее привез любимый мужчина, и она очень счастлива. Однако даже не это больше всего их удивило, а новость о том, что экс-участница "Дом-2" беременна. Об этом она также лично сообщила, подписав фото, на котором запечатлена с уже округлившимся животом.

"Это сделало мой день, утро доброе сразу стало, я сама мама недавно. Поздравляю!!!!!!!!", "Это огромное счастье. Я догадывалась, Катюш", "Катя!Какая новость! Легкой беременности вам" (орф. и пункт. авторов сохранены), - с восхищением и радостью написали ее подписчики в комментариях.