На 14 февраля Глюкозу обвинили в любви к богатому мужу из-за денег

В праздник всех влюбленных Наталья Чистякова-Ионова показала на личной странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в объятьях своего супруга и написала о настоящих чувствах к нему.

На фотографии Глюкоза предстала в очень нежном образе: на ней надет светлый летний сарафан, ее волосы распущены и уложены небрежными кудрями. Она тепло прижимается к своему мужу, крупному предпринимателю Александру Чистякову, который прижимает ее к себе за талию и с улыбкой смотрит вниз. Снимок певица опубликовала 14 февраля, посвятив его романтическому празднику.

"Я бы никогда не знала, что такое настоящая любовь, если бы не встретила тебя", — обратилась она к своей второй половинке. Однако не все поверили в искренность ее чувств, ведь многим известно, как богат мужчина. Из-за этого некоторые даже обвинили Глюкозу в любви к нему из-за денег, которые он зарабатывает: "Полюбить богатого бизнесмена — вот заслуга. Мне другое интересно — полюбила бы ты его так же безгранично, если бы у твоего муженька в карманах пусто было?".

Однако не все подписчики были настроены столь критично. Многие продолжали поздравлять пару и восхищаться красотой Чистяковой-Ионовой: "Счастья Вам на века! Любовь живет вечно! Мы любим Вас!", "С днем... и не одним днем влюбленных!!!" (в тексте сохранены орф. и пункт. авторов).