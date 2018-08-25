«Знала Захарова лично»: Елена Ваенга рассказала об умершем артисте

Певица Елена Ваенга очень редко дает комментарии по поводу смерти кого-то из коллег.

Известная российская певица Елена Ваенга дала свой комментарий по поводу ушедшего из жизни народного артиста Сергея Захарова. Она призналась, что почти никогда не говорит о таких вещах. Газете «Известия» удалось разговорить Елену.

По словам певицы, в 90% подобных случаев она старается оставаться в стороне от каких-либо высказываний, потому что многих коллег не знает так хорошо, а говорить не искренне нет желания. К тому же, отметила артистка, не многие популярные певцы были хорошими людьми. «Сергея Захарова я знала лично. Он был действительно хорошим человеком, не связанным с шоу-бизнесом. Это не помешало ему стать великим артистом», - прокомментировала Елена Ваенга. Сергея Захарова не стало 14 февраля. Причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность.