Ссоры с близкими людьми в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной дали свои неутешительные результаты: актриса оказалась в больнице.

Стресс довел Лидию Федосееву-Шукшину до госпитализации. Как сообщают СМИ, актриса вынуждена День святого Валентина и несколько последующих дней коротать в стенах клиники в Москве. Разговаривая с редактором шоу «Пусть говорят», Федосеева-Шукшина призналась, что пробудет в больнице еще несколько дней, так как ей не хватает времени на лечение. Актриса обмолвилась, что родственники «убивают» ее. Об этом сообщило издание «Дни.ру».

Неудивительно, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась госпитализирована. Стресс, которому она неоднократно подвергалась в последнее время из-за членов семьи, не мог не отразиться на здоровье 80-летней артистки. Как известно, Мария Шукшина негативно отнеслась к браку матери с Бари Алибасовым. Внучка Лидии Анна, дочь Марии Шукшиной, внесла самый большой вклад в плохое самочувствие родственницы. Между Бабушкой и внучкой происходит конфликт по поводу петербургской квартиры, которую Анна продала за 8 млн., не уведомив Федосееву-Шукшину, для которой эта жилплощадь была дорога.

Также, Федосеева-Шукшина холодно относится ко Дню святого Валентина. «Если хотите поздравить кого-то или сказать о любви, делайте это в любой день», - сказала актриса.