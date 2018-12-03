Стресс довел Лидию Федосееву-Шукшину до госпитализации

Сегодня, 21:29 \\ Шоу-бизнес

Ссоры с близкими людьми в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной дали свои неутешительные результаты: актриса оказалась в больнице.

 Стресс довел Лидию Федосееву-Шукшину до госпитализации. Как сообщают СМИ, актриса вынуждена День святого Валентина и несколько последующих дней коротать в стенах клиники в Москве. Разговаривая с редактором шоу «Пусть говорят», Федосеева-Шукшина призналась, что пробудет в больнице еще несколько дней, так как ей не хватает времени на лечение. Актриса обмолвилась, что родственники «убивают» ее. Об этом сообщило издание «Дни.ру».

Неудивительно, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась госпитализирована. Стресс, которому она неоднократно подвергалась в последнее время из-за членов семьи, не мог не отразиться на здоровье 80-летней артистки. Как известно, Мария Шукшина негативно отнеслась к браку матери с Бари Алибасовым. Внучка Лидии Анна, дочь Марии Шукшиной, внесла самый большой вклад в плохое самочувствие родственницы. Между Бабушкой и внучкой происходит конфликт по поводу петербургской квартиры, которую Анна продала за 8 млн., не уведомив Федосееву-Шукшину, для которой эта жилплощадь была дорога.

Также, Федосеева-Шукшина холодно относится ко Дню святого Валентина. «Если хотите поздравить кого-то или сказать о любви, делайте это в любой день», - сказала актриса.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Звезда сериала «Мажор» ушел от жены к любовнице

Актер Александр Обласов, который стал известен благодаря роли в сериале «Мажор», рассказал о том, как в свое время он сделал нелегкий выбор и принял решение бросить жену и сына и уйти к любовнице.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на...

Сын Олега Табакова стал двоечником в ГИТИСе после смерти отца

 Накануне он показал поклонникам свою настоящую зачетную книжку, которая пестрила листами...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

Младший сын Елены Малышевой не может найти себе жену

 Ведущая телепередачи "Жить здорово" рассказала, что 29-летний Василий стал успешным...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ