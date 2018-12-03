«Увидимся очень нескоро»: Леонтьев готовится к уходу со сцены

Сегодня, 20:59 \\ Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев совсем скоро отметит 70-летний юбилей. По такому случаю, певец анонсировал в социальных сетях свой концертный тур, который может стать последним в карьере артиста.

 Валерий Леонтьев готовится к уходу со сцены, на что намекает в своем Instagram. Легендарный исполнитель написал неоднозначный пост, который вызвал тревогу у подписчиков. Леонтьев предупреждает поклонников, что попытается успеть выступить во всех городах, которые есть в графике. «Может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что…», - двусмысленно написал артист, оставив почву для размышлений.

Слова Валерия Леонтьева сразу же стали для подписчиков доказательством, что Леонтьев уходит со сцены. Под записью артиста собралось множество комментариев взволнованных поклонников, которые желают Леонтьеву долгих лет жизни и творчества, оставляют комплименты и зовут в свои города с концертной программой.

Любимец российской эстрады встретит свое 70-летие 19 марта. Он является ровесником Аллы Пугачевой, которая также в честь своего дня рождения готовится дать большой сольный концерт впервые за много лет. Об окончательном уходе со сцены Валерий Леонтьев уже упоминал в декабре прошлого года. Тогда артист заявил, что чувствует усталость и готов все завершить. На 10 марта запланирован его большой концерт в Кремле под названием «Я вернусь».

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Автор - София Волкова
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