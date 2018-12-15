Решетова призналась, что никогда не носила настоящие хиджабы

Решетова доводит Тимати до объяснений ситуации перед родственниками на родине.

Анастасия Решетова призналась своим подписчикам в сети Instagram о том, что никогда не носила настоящие хиджабы. В очередной публикации Анастасия пишет о двойных стандартах в отношении к празднику всех влюбленных, кратко заметив: «В общем, чушь все это». Аргументировав это всё тем, что подарки могут быть в любое время, а не только в День святого Валентина, Решетова осталась довольна новой публикацией, а вот её подписчик обвинил девушку Тимати в двойных стандартах.

«Что за двойные стандарты? День святого Валентина для католиков вы не отмечаете, но при этом спокойно надеваете хиджаб, будучи православной», – пишет подписчик. Решетова, девушка мусульманина, не однократно была на его родине и надевала «хиджаб» на людях и даже, на встрече с Кадыровы. Однако, это не остерегло её от ответа на злобный комментарий: «Я настоящий хиджаб не надевала никогда».

Естественно, много гневных комментариев последовало за таким замечанием девушки. Многие стали писать, что она могла бы быть толерантнее к подобным отзывам или не отвечать вовсе. В любом случае, терпимость и уважение к другим религиям говорят только о высоком уровне образованности человека, чего, видимо, подписчики не наблюдают у Решетовой. Её ярая православная религиозность может даже привести к расставанию с Тимати, чего, вероятно, ей точно не хочется.