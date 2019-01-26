«Ты просто невероятный!»: Волочкова поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина

Сегодня, 20:33 \\ Шоу-бизнес

Балерина в честь праздника похвасталась чертами характера возлюбленного и его отношением к ней. Однако комментирование своих записей по-прежнему не открывает.

 Анастасия Волочкова поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина в своем микроблоге в Instagram. Балерина призналась, что в этом году 14 февраля стало для нее самым лучшим благодаря будущему супругу. Она рассказала, что ее возлюбленный обладает силой и мужеством, которые помогают ему мириться с тяжелым характером звезды. Также, он заботлив, добр, красив и умеет защищать. Волочкова признается, что сильнее, чем своего нынешнего избранника, она не любила никого. «Ты просто невероятный!», - написала звезда балета. Напоследок Волочкова пожелала всем, кто на нее подписан, обрести свою любовь.

 Анастасия Волочкова, несмотря на заявления о безразличии к негативу и чужому мнению, вот уже несколько дней не открывает в своем микроблоге возможность комментирования записей. Балерина связала это с тем, что вскоре снова пойдет под венец, поэтому перед важным событием не хочет наполнять жизнь негативом. После бракосочетания Волочкова обещает вновь позволить подписчикам оставлять свое мнение.

Злые языки ранее в комментариях обсуждали, что Волочкова скрывает своего будущего супруга из стыда, так как он, мягко говоря, не богат. Другие считают, что избранник Волочковой не красавец, что также заставляет ее держать все в тайне.

Также, в честь Дня святого Валентина Волочкова показала фото одноклассников своей дочери Ариадны, которым заказала сладкие угощения: белковые кексы.

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Автор - София Волкова
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