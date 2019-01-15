Стервелла «плюс 100 кило»: Черно «запила по чёрному» после назначения Либерж ведущей шоу

Черно плачет за пропавшим местом ведущей.

Александра Черно, участница телепроекта «Дом–2», в крайнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» не только пыталась решить проблемы со своим мужем Иосифом Оганесяном, но и заявила своим внешним видом о проблемах в жизни. После недавнего скандала с Либерж Кпадону и избиением Черно, Александра надеялась на то, что бывшую участницу телепроекта не назначат ведущей шоу, однако всё произошло совсем не так, как ожидала Саша. Мало того, что Либерж уехала на Сейшелы ведущей, так ещё и с Иосифом не ладится.

На последнем шоу для всех зрителей Черно предстала в странном образе Стервеллы «плюс 100 кило» в ужасном костюме и с ужасным макияжем. Как посчитали фанаты шоу, по опухшему лицу можно сделать вывод о том, что Черно стала сильно злоупотреблять алкоголем. Отсюда и вес не уходит, так как алкоголь только содействует появлению лишнего веса. К этому звезда хочет, чтобы её полностью содержали, но от Йоси не дождется этого. Положение могла улучшить должность ведущей или редактора на проекте, но и новая должность уплыла от Черно, после чего она «запила по черному».

Некоторые считают, что Черно морально сильный человек, но и этого, видимо, было достаточно, чтобы сломить психику молодой девушки. Недавно у неё начались проблемы со здоровьем и достаточно серьезные. Врачи после её курса похудения обнаружили у неё кисту. Черно сразу же опустила руки в борьбе за красивое тело и счастливую семейную жизнь.