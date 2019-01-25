"Большие глаза и рот-валентинка": Максим Галкин опубликовал теплое фото дочери в День всех Влюбленных

В День всех Влюбленных Максим Галкин решил опубликовать очень милое фото своей дочери Лизы. Фото малютки, которая поздравляет подписчиков с праздником, было опубликовано родителем в социальной сети Instagram.

Лиза Галкина позирует перед камерой с сердечком в руках, на фотографии светловолосая девочка запечатлена с широко распахнутыми глазами и закрытым валентинкой ртом. Поклонники на теплый пост Максима Галкина откликнулись очень резво, многие были умилены и очарованы новой фотографией.

Также стоит отметить тот факт, что Лиза Галкина оценила наряды Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Видео соответствующего содержания было опубликовано Максимом Галкиным на его странице в социальной сети Instagram. Первой под раздачу попала Орбакайте, но ей повезло, поскольку Лиза отметила, что ей понравились "блестяшки и шуба с подкладкой". Потом она направила свой взор в сторону матери, у которой решила оценить сумку, куртку, а также сапоги. Сын же звездной пары решил вставить свое слово и сказал, что данная ситуация ему напоминает "модный приговор".

Кроме того, Максим Галкин показал, как они с Пугачевой обучают своих детей правилам дорожного движения. На видео можно наблюдать, что у ребят есть небольшие машины, на которых они и учатся правильно вести себя на дорогах. Именно это заснял Галкин во время очередной прогулки, он показал подписчикам успехи «вождения» малышей.