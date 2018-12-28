Игорь Корнелюк хотел «дать в морду» администратору, из-за которого Сергей Захаров попал в тюрьму

Композитор Игорь Корнелюк ошарашен новостью о смерти народного артиста РФ Сергея Захарова, который скончался в ночь на 14 февраля. Для него певец был отличным певцом, навредить которому могли только из мести.

Сергей Захаров умер на 69-м году жизни от сердечной недостаточности. Смерть певца прокомментировал композитор Игорь Корнелюк, по мнению которого, тот был уникальным артистом, пользующимся огромной славой в 70-е годы. Музыкант отмечает не только уникальный баритон Захарова, но и то, что тот даже будучи разбуженным в четыре часа утра мог с лёгкостью взять нужную ноту. Кроме того, если не говорить только о таланте, то артист был очень хорошим и мягким человеком.

Он также вспомнил и конфликт с администратором, который случился перед спектаклем Ленинградского мюзик-холла «Нет тебя прекраснее. После этого инцидента Захаров отбывал 1,5 года наказание в тюрьме. Корнелюк признался, что при встрече этим администратором через несколько лет, то ему «захотелось дать в морду» тому. Он не может сейчас сказать, кому было выгодно испортить жизнь певца, однако уверен, что тем человеком двигала месть и злоба. По его мнению, Захаров не заслуживал такой судьбы. Кроме того, артист ничуть не изменился после тюрьмы, а также продолжил работать на сцене.

Смертью артиста шокирована и певица Татьяна Буланова, которая выразила обеспокоенность тем, что в последнее время стало уходить так много её коллег.

По предварительным данным состояние Захарова насчитывает 50 миллионов рублей. Родственники артиста, дочь и супруга, уже приступили к разделу наследства.