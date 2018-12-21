Татьяну Васильеву «убрали» из «Сватов»

Сегодня, 17:56 \\ Шоу-бизнес

Артистка призналась, что с ней такое уже случалось ранее в других проектах.

 Актрису Татьяну Васильеву «убрали» из «Сватов». Ранее актриса играла в шестом сезоне известного сериала и была очень довольна сотрудничеством с командой. Васильева считает, что авторы «Сватов» хорошо делают свою работу, благодаря чему сериал действительно получается смешным. Однако что-то произошло, и в седьмом сезоне «Сватов» Васильева уже не появится: артистка не получила приглашение на съемки.

 Татьяна Васильева рассказала, что, вероятно, «перешла кому-то дорогу». Актриса не знает, кому именно могла не понравиться в «Сватах», однако подчеркивает, что ее уже «убирали» из проектов раньше.

Сериал «Сваты» является большим долгоиграющим проектом украинского производства «Студии Квартал 95». Зрители с нетерпением ждут выхода на экраны 7 сезона комедийного сериала.

Ранее Татьяна Васильева на телевидении рассказала о непростых отношениях с сестрой, которая впоследствии вытащила актрису из затяжной депрессии.

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Автор - София Волкова
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