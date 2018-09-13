Александр Буйнов впервые показал жену на фото

Известный исполнитель опубликовал в своем микроблоге поздравление с Днем святого Валентина, подкрепив его совместным снимком с супругой.

Известный исполнитель Александр Буйнов впервые показал свою жену на фото в Instagram. С Аленой Гутман певец состоит в браке уже 33 года, о чем он упоминает в своем поздравлении. Буйнов признался, что в отношениях с женой у него были как плохие, так и хорошие моменты, однако отношения всегда спасала любовь.

Александр Буйнов называет свою жену трогательной Аленкой, добавляя в скобках, что любит ее трогать. Певец также пожелал своим подписчикам целоваться и обниматься в честь Дня всех влюбленных.

В комментариях подписчики обрадовались первому фото Буйнова с женой и присоединились к поздравлениям, как в ее адрес, так и в адрес артиста.

Алена Гутман стала для Буйнова третьей супругой. Они проживают вместе с 1984 года. В предыдущем браке Александр Буйнов не был верным супругом, о чем сам рассказывал в интервью на телевидении.